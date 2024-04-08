Тарпищев: «Российские теннисисты не меняли гражданство в отличие от других спортсменов»

Тарпищев: «Российские теннисисты не меняли гражданство в отличие от других спортсменов»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что нельзя предъявлять претензии к теннисистам, которые будут выступать на Олимпиаде-2024.

«Ни один человек не отказался, не сменил спортивное гражданство, как в некоторых других видах спорта. Все играют и представляют родину, и никаких претензий предъявить им нельзя. Все знают, что это побеждают россияне, хоть они и выступают без флага», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

5 апреля Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют поехать на Олимпийские игры «командой иноагентов».

Позже Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.