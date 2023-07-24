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Навка: «Нужно обязательно ехать на Олимпиаду, даже если запретят национальную символику»

Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о возможном выступлении россиян в нейтральном статусе.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику.

Конечно, очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн — каждый спортсмен мечтает об этом с детства. Но отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту нельзя», — цитирует бывшую фигуристку Sport24.

Навка добавила, что при наличии возможности, российским спортсменам нужно обязательно участвовать в Олимпиаде.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Кабаева высказалась о решении Международной федерации гимнастики по допуску российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не связан с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

18 июля глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян.

Источник: Sport24
Олимпиада
Татьяна Навка
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