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Сегодня, 15:50

Навка: «Российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду даже с условием нейтрального статуса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры-2024, несмотря на нейтральный статус.

«Стоит ли ехать тем россиянам, которые могут себе это позволить? Мой ответ — да. Как спортсменка я знаю, что олимпийский век очень короток и его нужно использовать, если есть такая возможность. Нужно ехать даже с условием нейтрального статуса», — приводит слова Навки Sport24.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе нельзя расценивать как предательство родины.

Олимпийский комитет России лишен признания МОК. МОК отстранил ОКР за присоединение новых территорий. Но оставил россиянам шансы на Париж-2024

В начале октября ISU оставил в силе решение об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров, которое было принято весной 2022 года.

Елизавета Туктамышева. Российских фигуристов снова послали. ISU нас не хочет слышать — и вот почему

Источник: Sport24
Олимпиада
Татьяна Навка
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