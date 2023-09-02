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Сегодня, 12:50

Тарасова — о недопуске россиян на Азиатские игры: «Мы как-то особенно не рассчитывали»

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение МОК не допускать российских спортсменов к участию в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября. Об этом сообщил Олимпийский совет Азии (ОСА) изданию The Indian Express.

«МОК запретил нам участвовать в Азиатских играх. И что? Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать на этих соревнованиях. Будем ждать следующего года», — сказала Тарасова «СЭ».

В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
МОК
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