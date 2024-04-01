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Париж-2024

1 апреля, 16:30

Теннисистка Александрова будет рада сыграть на Олимпиаде в Париже

Игорь Рабинер
Обозреватель
Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о своих амбициях в нынешнем сезоне и о готовности выступить на Олимпиаде в Париже в том случае, если она получит такую возможность благодаря рейтингу.

На этой неделе 29-летняя спортсменка стала 15-й ракеткой мира и второй ракеткой страны.

— Победами над Свентек и Пегулой вы доказали, что можете обыгрывать ведущих теннисисток мира. В чем нужно прибавлять, чтобы не только побеждать их в отдельных матчах, но и выигрывать турниры «Большого шлема», опережать в мировом рейтинге?

— Работать над собой, над психологией, над головой, над тем, чтобы держать тот уровень концентрации, который требуется для таких матчей. А также над физическим уровнем, то есть передвижением по корту, стабильностью на задней линии и возможностью привносить в игру какие-то нюансы, чтобы навязать соперникам свой стиль тенниса. Думаю, что это важнейшие моменты.

— Топ-20 для вас, по собственным ощущениям, не предел? К чему стремитесь, какие цели перед собой ставите?

— Всегда хочется большего — стоять в рейтинге выше, проходить дальше. Конечно, как любой теннисист, хочу выиграть «Большой шлем», стать номером один. Это самые грандиозные цели, но пытаюсь идти к ним шаг за шагом, ставить задачи поменьше и ориентироваться на них.

— Хотите ли поехать на Олимпиаду в Париж? И мотивирует ли возможная поездка туда стремление сейчас выигрывать максимум в турнирах, чтобы к 10 июня попасть в российский топ-4?

— Конечно, было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года. И это совсем другая атмосфера и совсем другой турнир по сравнению с теми, которые мы привыкли играть. Так что, если попаду, это будет отлично. Если нет, что поделать, сосредоточусь на других соревнованиях.

Екатерина Александрова. «Такие победы, как над Свентек, придают огромный заряд уверенности». Интервью Екатерины Александровой

Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.

Теннис
Олимпиада
Париж-2024
Екатерина Александрова
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