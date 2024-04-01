Теннисистка Александрова будет рада сыграть на Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о своих амбициях в нынешнем сезоне и о готовности выступить на Олимпиаде в Париже в том случае, если она получит такую возможность благодаря рейтингу.

На этой неделе 29-летняя спортсменка стала 15-й ракеткой мира и второй ракеткой страны.

— Победами над Свентек и Пегулой вы доказали, что можете обыгрывать ведущих теннисисток мира. В чем нужно прибавлять, чтобы не только побеждать их в отдельных матчах, но и выигрывать турниры «Большого шлема», опережать в мировом рейтинге?

— Работать над собой, над психологией, над головой, над тем, чтобы держать тот уровень концентрации, который требуется для таких матчей. А также над физическим уровнем, то есть передвижением по корту, стабильностью на задней линии и возможностью привносить в игру какие-то нюансы, чтобы навязать соперникам свой стиль тенниса. Думаю, что это важнейшие моменты.

— Топ-20 для вас, по собственным ощущениям, не предел? К чему стремитесь, какие цели перед собой ставите?

— Всегда хочется большего — стоять в рейтинге выше, проходить дальше. Конечно, как любой теннисист, хочу выиграть «Большой шлем», стать номером один. Это самые грандиозные цели, но пытаюсь идти к ним шаг за шагом, ставить задачи поменьше и ориентироваться на них.

— Хотите ли поехать на Олимпиаду в Париж? И мотивирует ли возможная поездка туда стремление сейчас выигрывать максимум в турнирах, чтобы к 10 июня попасть в российский топ-4?

— Конечно, было бы здорово сыграть на Олимпиаде, потому что такая возможность выпадает раз в четыре года. И это совсем другая атмосфера и совсем другой турнир по сравнению с теми, которые мы привыкли играть. Так что, если попаду, это будет отлично. Если нет, что поделать, сосредоточусь на других соревнованиях.

Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.