Бах: «Более 200 олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что более 200 Национальных олимпийских комитетов (НОК) со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК по поводу допуска россиян на международные соревнования.

«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», — приводит слова Баха РИА «Новости».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать к турнирам только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.