Бах: «Более 200 олимпийских комитетов приветствовали рекомендации МОК по России»

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что более 200 Национальных олимпийских комитетов (НОК) со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК по поводу допуска россиян на международные соревнования.
«Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Комиссии спортсменов из Африки и Азии приветствовали наше решение, некоторые их представители пошли дальше и заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», — приводит слова Баха РИА «Новости».
28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
При этом рекомендовано допускать к турнирам только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.