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Сегодня, 21:51

Трефилов — о решении МОК: «Ожидал, что эта вакханалия закончится»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о допуске отечественных спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе.

«У МОК решение на 50 процентов, раз без командных видов спорта. Я ожидал, что эта вакханалия закончится, потому что это полный идиотизм. Нельзя говорить, что сейчас спорт вне политики. Я думал и говорил, что потихоньку все это закончится, но как закончится? Посмотрим еще. Некоторые решения у меня вызывают удивление. То, что нет командных видов спорта — это дурость. Как ни крути, индивидуальные виды спорта — это хорошо, но вспомните наши командные победы: по баскетболу, волейболу, водному поло, гандболу и т.д. Всегда на командные виды спорта больше внимания обращали. Даже по футболу мы занимали третье место! Победы на командных видах —это как вишенка на торте», — цитирует Трефилова Metaratings.ru.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в олимпийских соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако россияне и белорусы не получат допуск ко всем командным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/trefilov-o-reshenii-mok-ozhidal-chto-eta-vakkhanaliya-zakonchitsya-potomu-chto-eto-polnyi-idiotizm-313334/
Олимпиада
Евгений Трефилов
МОК
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