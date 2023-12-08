Трефилов — о решении МОК: «Ожидал, что эта вакханалия закончится»

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о допуске отечественных спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе.

«У МОК решение на 50 процентов, раз без командных видов спорта. Я ожидал, что эта вакханалия закончится, потому что это полный идиотизм. Нельзя говорить, что сейчас спорт вне политики. Я думал и говорил, что потихоньку все это закончится, но как закончится? Посмотрим еще. Некоторые решения у меня вызывают удивление. То, что нет командных видов спорта — это дурость. Как ни крути, индивидуальные виды спорта — это хорошо, но вспомните наши командные победы: по баскетболу, волейболу, водному поло, гандболу и т.д. Всегда на командные виды спорта больше внимания обращали. Даже по футболу мы занимали третье место! Победы на командных видах —это как вишенка на торте», — цитирует Трефилова Metaratings.ru.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в олимпийских соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако россияне и белорусы не получат допуск ко всем командным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.