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16 мая, 21:42

Трефилов высказался о возможном участии России на Олимпиаде-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался о возможном участии России на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Бах ушел в сторону федераций, но вы знаете, что федерации против себя не пойдут -субординация. Надо подождать еще, одни кричат то, другие говорят другое. Сейчас непонятно, выступим на Олимпиаде или нет, впереди еще целый год. Условия МОК вселяют тревогу. Они заявляли, что могут выступить те, кто не связан с ЦСКА, «Динамо», армией и т.д. — это наши ведущие структуры. Только «Спартак» непонятно чей. Сейчас не надо торопить, летом будет последнее заявление от МОК. Фехтовальщиков пустили на соревнования, потом некоторых спортсменов не допустили. Смотрят кто из ЦСКА, чтобы допускать или нет. Я ничего не решаю, есть руководители спорта и страны, пусть они и думают», — приводит слова Трефилова Metaratings.ru.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать спортсменов из России до соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны контрактами с военными структурами и открыто не выражали поддержку СВО.

Позже глава МОК Томас Бах заявил, что рекомендации не касаются ОИ-2024, решение по допуску россиян на которые будет принято не ранее, чем за год до старта Игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/trefilov-o-dopuske-na-oi-2024-bakh-ushyol-v-storonu-federacii-no-federacii-protiv-sebya-ne-poidut-subordinaciya-251545/
Евгений Трефилов
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