Роднина: «Нейтральный флаг для россиян? МОК не имеет на это прав. Это чисто политический вопрос»

Роднина отреагировала на концепцию МОК о выступлении россиян под нейтральным флагом

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«У спортсмена одна задача. У государства, которое готовит спортсмена, другая задача. Прошлое решение было принято из-за того, что спортсмены нарушали режим. Мы потеряли много медалей, от фактов не отвертеться. Сейчас же это чисто политический вопрос. И МОК не имеет прав сделать это», — сказала Роднина «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов на официальные соревнования.