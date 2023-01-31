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Роднина — о возможных бойкотах Олимпиады-2024: «Флаг им в руки! В следующих двух Играх не будут участвовать»

Роднина высказалась о возможном бойкоте ряда стран Олимпиады-2024 в случае допуска российских и белорусских спортсменов
Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявления ряда стран о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска российских и белорусских спортсменов.

«Флаг им в руки! Если государство бойкотирует Олимпийские игры по политическим мотивам, то в следующих двух Олимпиадах оно не будет принимать участие. Если только МОК не поменяет что-то в своей хартии. Массовый бойкот? Все будет зависеть от того, какое решение примет Международный олимпийский комитет. Учитывая, что господин Бах себя проявил как человека, который не всегда следует интересам спорта и олимпийского движения, на него надежды мало», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о намерении создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии на Олимпийских играх-2024 в Париже.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ирина Роднина
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