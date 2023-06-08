Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 19:35

Турецкий легкоатлет Гулиев оценил шансы выступить на Олимпиаде со своей женой, которая ранее представляла Россию

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Турецкий легкоатлет, чемпион мира на дистанции 200 метров Рамиль Гулиев считает, что у него хорошие шансы выступить вместе со своей женой Екатериной Гулиевой на Олимпиаде-2024 в Париже.

Приехали в Москву один или с женой Екатериной?

— Да, Катя здесь.

Она выступает, готовится?

— В этом сезоне у нее травма. Она готовится, но как получается. Главное — следующий сезон, когда пройдут Олимпийские игры. Будем готовиться.

Как оцените шансы вдвоем с женой выступить на Олимпиаде?

— Шанс, конечно, есть. Хороший шанс. Будем тренироваться, готовится, — сказал Гулиев.

Екатерина Гулиева ранее выступала за сборную России, в составе которой выиграла серебро на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году на дистанции 800 метров. Сейчас легкоатлетка представляет сборную Турции.

3
0
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исполком МОК рекомендовал лишить признания IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев

Турецкий легкоатлет Гулиев отказался комментировать отстранение российских спортсменов