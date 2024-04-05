Украина потребовала от российских участников Олимпиады письменно отказаться от Игр дружбы

Украина намерена добиваться, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады-2024 в Париже дали письменный отказ от выступления на Играх дружбы.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный заявил, что [спортсмены из России и Белоруссии] должны подписать соответствующий документ, информирует РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

Он также подчеркнул, что в министерстве есть база данных спортсменов из России и Белоруссии, которые не соответствуют требованиям МОК по допуску к соревнованиям.

В марте МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Российских и белорусских спортсменов смогут выступить на Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в нейтральном статусе только в индивидуальных соревнованиях и при соблюдении ряда жестких правил: например, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами.