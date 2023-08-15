Украина сформировала коалицию для бойкота Олимпиады в Париже в случае участия россиян

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и коалиция из 35 стран намерены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если в них будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии.

«Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, куда входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к участию в соревнованиях», — цитирует Шмыгаля «РИА Новости» со ссылкой на его Telegram-канал.

14 августа министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы участвовать в Играх, если россияне и белорусы будут в нейтральном статусе.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.