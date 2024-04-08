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Сегодня, 16:40

Украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Флаги стран-участниц Олимпийских игр.
Фото Global Look Press
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запретят стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки и давать совместные интервью во время Олимпийских игр-2024.

«Не поздравлять друг друга, конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку», — цитирует Гутцайта ТАСС.

Он отметил, что данные требования будут содержаться в протоколе поведения, который разрабатывает украинский НОК. Протокол должен быть утвержден в скором времени, на данный момент организация решает последние вопросы.

По словам Гутцайта, украинская сторона также обсуждает эти вопросы с международными спортивными федерациями, чтобы у украинских атлетов в дальнейшем не возникало никаких проблем.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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