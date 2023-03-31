Украинским спортсменам запретят участвовать с россиянами в отборе на Олимпиаду

Член исполкома национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов сообщил, что правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду 2024 года, в которых будут принимать участие российские атлеты.

«Сегодня на заседании правительства одобрено протокольное решение по предложению коллеги (министра молодежи и спорта, главы НОК Украины Вадима) Гутцайта о том, что мы принимаем участие только в отборочных соревнованиях (на Олимпиаду-2024), где нет россиян. И, соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной», — приводит РИА «Новости» слова Немчинова.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.