Кремлев — о главе МОК: «Хочу, чтобы спорт очистился от этих гиен»

Президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), главой которого является Томас Бах.

«Он (Бах) не соответствует должности главы МОК, он должен покинуть пост. Кроме коррупции и воровства, ничего нет. К спортсменам относятся как к рабам. Вот спортсмены выступают, а их потом грабят. Посмотрите, какие они установили себе зарплаты. Они получают миллионы долларов. За что? Они живут в люксовых условиях, летают первым классом, а спортсмены живут с клопами. Бах обворовывает спортсменов».

«Вот мне говорят: «Умар, ты слишком жестко». Но я их не боюсь. Я хочу, чтобы спорт очистился от этих гиен. Мы не только отстоим наличие бокса в программе Игр, но и будем поддерживать олимпийскую семью, спортсменов. У нас нет проблем с олимпийской семьей, у нас есть проблемы с определенной личностью. И это глава МОК», — сказал Кремлев на конгрессе IBA в Дубае.

9 декабря состоится турнир «Ночь чемпионов IBA». В главном событии вечера россиянин Альберт Батыргазиев сразится с кубинцем Ласаро Альваресом. На кону будет стоять пояс чемпиона IBA в весе до 60 кг.