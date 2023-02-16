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Сегодня, 19:28

В Чехии создадут экспертную группу для подготовки документов по недопуску России на Олимпиаду-2024

Иван Шитик
Корреспондент
Фото AFP
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Олимпийский комитет Чехии принял решение создать специальную экспертную группу, которая займется сбором документов с целью не допустить российских и белорусских спортсменам на Олимпийских играх 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайте организации.

Глава национального олимпийского комитета Иржи Кейвал отметил, что необходимо иметь крепкую юридическую основу для дальнейших шагов.

«Именно поэтому мы начали собирать группу юристов и экспертов в области дипломатии. Она подготовит материалы, которые найдут поддержку, например, в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека и Олимпийской хартии. Мы считаем, что дипломатическое решение проблемы лучше. Надеемся, что МОК одобрит нашу конструктивную позицию», — сказал Кейвал.

15 февраля в МОК призвали власти стран, выступающих против участия России в Играх-2024, не ущемлять права человека и добавили, что правительства не должны решать, кто может принимать участие в спортивных соревнованиях.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Флаг Олимпийского комитета России. «Страны Балтии не принимают во внимание права человека». МОК отбивается от критики из-за своей позиции по России

Источник: https://rsport.ria.ru/20230216/chekhiya-1852396020.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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