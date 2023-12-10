Писеев — о допуске россиян к Олимпиаде: «Возможно, придется идти на оскорбление и потерять самоуважение»

Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до летней Олимпиады в Париже в нейтральном статусе.

— Для нас главное — вернуться на международную арену. Но это только сигнал и ничего больше. Дай бог, чтобы это продолжалось дальше. Пока решение ни о чем не говорит. Там все же такие условия... Я понимаю, сколько может быть препятствий. Мы не знаем еще, что придется подписать. И в том числе, возможно, придется идти на оскорбление, потерять самоуважение. Нужно очень осторожно ко всей этой теме относиться, — сказал Писеев.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе.