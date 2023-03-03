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Сегодня, 21:55

В ФСГР сообщили, что решение о возвращении российских спортсменов может быть принято после исполкома МОК

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил «СЭ», что Международная федерация гимнастики (FIG) примет решение по вопросу возможности участия российских и белорусских спортсменов в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года после заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в конце марта.

«Нам стоит ожидать решения только после заседания исполкома МОК, которое состоится в конце марта. Если нам разрешать участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2024, то пока неизвестно, где мы ее будет проходить — в Европе или Азии. Азиатские игры никак не относятся к отборочным турнирам на Олимпийские игры, поэтому можем там принять участие в любом случае. Нам этот турнир интересен, если нас пригласят, то мы поедем, только организаторы должны сформулировать условия нашего участия», — сказал Титов «СЭ».

Ранее, 25 января, МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

1 марта FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Василий Титов
МОК
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