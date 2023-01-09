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В Госдуме назвал бредом и провокацией заявление бывшего члена МОК о возможном бойкоте

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова бывшего члена МОК от Норвегии Герхарда Гейберга о возможном бойкоте стран Европы Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Основными противниками России являются северная Европа и Прибалтика. Странная позиция бывшего члена МОК Гейберга. Нынешние члены МОК так жестко и противозаконно не высказываются. Я считаю, что данное высказывание — это подготовка общественного мнения, как отреагирует МОК и спортивные федерации. Такие вещи допускать нельзя. На месте МОК я бы сделал серьезное заявление, что такое мнение от европейских стран не может высказываться бывшим членом МОК. В данной ситуации Российский олимпийский комитет ведет планомерную и четко направленную работу, он в диалоге с МОК, регулярно общаются, проводят консультации.

Все мы понимаем, что Олимпийские игры без России неполноценны. Это показывают разные чемпионаты мира. МОК стал коммерческой и политизированной организацией, которая хочет заработать денег. Но если они хотят заработать денег, то без России это никак не получится. Однозначно россияне будут допущены до Олимпийских игр, может быть и на Олимпиаду-2024 или на Олимпиаду-2026. А то, что сейчас делается — это делается против всего смысла жизни Международного олимпийского комитета. Слушать бредни бывших членов МОК нет смысла, нельзя поддаваться провокациям», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпиада
Дмитрий Свищев
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