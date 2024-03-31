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Париж-2024

Сегодня, 11:33

В Госдуме назвали некомпетентными слова мэра Парижа: «Идальго должна быть рада, что им дали провести Олимпийские игры»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова мэра Парижа Анн Идальго, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпийских играх 2024 года.

«Очень странные слова Идальго. Мэр Парижа должен быть рад, что иностранные туристы будут посещать город вне зависимости, будет это во время Олимпиады или нет. Идальго находится на должности мэра, должна отвечать на все пожелания парижан. А свое личное мнение она может высказывать в личном разговоре с другими политиками. Мэр Парижа должен был быть рад всем спортсменам на Олимпиаде! Удивительно слышать некомпетентное мнение этого политика», — сказал Свищев «СЭ».

Анн Идальго. Мэр Парижа заявила, что российским спортсменам не будут рады в городе во время Олимпиады

Свищев отметил, что МОК нужно обратить внимание на данное заявление при дальнейшем выборе места проведения Олимпийских игр.

«МОК нужно обратить внимание на данное заявление. Когда будут выбирать будущее место для проведения Игр, нужно требовать от страны, городов в однозначном порядке гарантии безопасности и гостеприимства всех участников. Это самое главное. Мнение Анн Идальго не должно интересовать спортсменов. Мэр Парижа должна быть рада, что им дали провести Олимпийские игры», — добавил Свищев.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Россияне, которые будут выступать в Париже в нейтральном статусе, должны будут подписать условия участия, применимые к Играм-2024, в них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию. При этом от них не будут требовать подписать дополнительные декларации с осуждением СВО.

Олимпиада
Париж-2024
Дмитрий Свищев
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