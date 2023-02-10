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Сегодня, 13:25

В Госдуме назвали неприемлемыми мерами бойкот Украиной Олимпиады-2024

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что бойкот Украиной Олимпиады-2024 в Париже станет нарушением Олимпийской хартии.

«Бойкот — неприемлемая позиция, связанная с олимпийским движением. Совершенно верно говорит МОК о такой позиции. Вопрос не в стране, которая объявляет бойкот. Это неприемлемые меры давления на международное олимпийское движение. Мы очень хотим, чтобы Бах и другие члены исполкома МОК выдержали давление, которое оказывается со всех концов мира», — сказал Свищев «СЭ».

Томас Бах. Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело

Ранее представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Бах заявил, что бойкот Украиной Игр в Париже станет нарушением Олимпийской хартии