В Госдуме назвали незаконными критерии МОК по допуску российских спортсменов

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Я считаю, что решение МОК было совершенно неспортивным, несправедливым. Никакого отношения в поддержке спортсменов я не вижу. Господин Бах заявлял о том, что он поддерживает спортсменов всего мира, что он отстаивает их интересы, но, к сожалению, в данном решение мы этого не увидели. Совершенно незаконное решение. МОК сам виноват. Когда они приняли решение об отстранении наших и белорусских спортсменов, поняли, что совершили ошибку. И сейчас пытались красиво из нее выйти. Красиво точно не получается. Все равно ущемляют интересы спортсменов. Говорят одно, делают совершенно другое. Не будут допущены спортсмены, которые имеют отношение либо к армии, либо к силовому блоку. Во всем мире многие из ведущих спортсменов принадлежат силовому блоку. Это нормальная практика. Что здесь такого? Если мы не будем их допускать, то такая практика должна быть применима к спортсменам всего мира. Не должно быть выборочного решения», — сказал Свищев «СЭ».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В начале этого года в МОК заявили о намерении рассмотреть условия выступления россиян и белорусов.