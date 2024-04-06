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Сегодня, 15:48

В Госдуме поддержали инициативу Винер по проведению совета об участии в Олимпиаде

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Здесь важно провести не только тренерский совет, а также созвать Российский союз спортсменов, у нас его возглавляет Давид Мусульбес. Важно услышать спортивно-общественное мнение, федерации и спортсменов. Идея хорошая. Я лично поддерживаю такое предложение. Сейчас общество разделилось. Кто-то поддерживает мнение, что спортсмены должны участвовать, кто-то категорически против. Надо консолидировать общество и закрыть эти дискуссии. Если это поможет разрешить данную ситуацию, то почему бы и нет? Любой диалог важен. Надо услышать мнение всех. Еще надо обязательно позвать тех спортсменов, которые отобрались. И федерации, которые приняли решение участвовать и которые приняли решение не участвовать», — сказал Свищев «СЭ».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал не допускать обличительной риторики в адрес российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Париж-2024
Дмитрий Свищев
Ирина Винер-Усманова
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