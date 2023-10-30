В Госдуме призвали Францию поучиться у России обеспечению правопорядка на спортивных мероприятиях

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о возможных проблемах Франции по организации безопасности на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на фоне нападения болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем десятого тура лиги 1.

«Во Франции уже не впервые происходят подобные ситуации, которые касаются спорта внутри страны, но никаких выводов не делается, воз и ныне там. Действительно, французам стоит поучиться у России в вопросах обеспечения правопорядка. Мы хорошо помним 2002 год, когда национальная команда уступила Японии в матче группового этапа чемпионата мира и какие тогда были погромы. Наша страна сделала определенные выводы, после чего никаких подобных серьезных инцидентов не возникало», — приводит слова Свищева RT.

29 октября автобус «Лиона» по дороге на стадион подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в результате нападение получил травмы лица. В итоге игру перенесли на более поздний срок.