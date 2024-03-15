В Госдуме РФ заявили, что допуск россиян на Олимпийские игры носит политический характер

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Обсуждался вопрос, что будет некая анкета, которую наши спортсмены должны заполнить. Если в ней будет графа «Осуждаешь ли ты СВО?», то это прямо противоречит нашему российскому законодательству. Отвечать на такой провокационный вопрос вряд ли кто-то позволит.

МОК будет внимательно проверять наших спортсменов, их социальные сети и так далее. У нас уже многие федерации и спортсмены заявили, что в таких дискредитирующих условиях выступать не будут. Это сложный и уже политический, а не спортивный вопрос. Нас загоняют в такие рамки, что нам все тяжелее и тяжелее принимать участие в международных соревнованиях», — сказал Свищев «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев. При этом в командных видах спорта эти страны не будут представлены.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.