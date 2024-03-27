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27 марта, 13:50

В Госдуме РФ заявили, что МОК допустил стратегическую ошибку, отстраняя российских спортсменов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил стратегическую ошибку, когда отстранял российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«С чего все начиналось ведь? Бах говорил, что надо отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, запретить проводить на территории страны крупные спортивные мероприятия и так далее. Это же его слова. Сейчас, когда мы говорили, что при чем тут спортсмены, он начал говорить также нашими словами. Нашими словами, которые мы говорили ему ежедневно с 2022 года. Сейчас он понял, что это была стратегическая ошибка и уже начали допускать спортсменов, но с определенными оговорками. Уже убрали это обязательное подписание документа. Но никаких не должно быть ограничений к спортсменам», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

Зимой 2024 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в Париже. Однако, атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не будут участвовать в открытии и закрытии Игр.

Источник: Vprognoze.ru
Олимпиада
Дмитрий Свищев
МОК
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