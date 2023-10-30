В Госдуме усомнились в возможностях Франции обеспечить безопасность на Олимпиаде

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о возможных проблемах Франции по организации безопасности на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на фоне нападения болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем 10-го тура лиги 1.

«Не знаю, как Франция справится с обеспечением безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, если страна даже не в состоянии разобраться с футбольными болельщиками. Французы должны доказать Международному олимпийскому комитету (МОК) и всему миру, что они могут защитить спортсменов, да и всех планирующих приехать к ним людей в целом. Вы только представьте: бывшему футболисту такого известного клуба и проживающему в этой стране действительно страшно. О чем это говорит? Что может возникнуть на таком мероприятии, когда приедут люди разного цвета кожи и вероисповеданий? Ларке надо поддержать. МОК стоит внимательно проследить за происходящим во Франции», — приводит слова Свищева RT.

29 октября автобус «Лиона» по дороге на стадион подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в результате нападение получил травмы лица. В итоге игру перенесли на более поздний срок.