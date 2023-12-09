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Сегодня, 18:09

Свищев: «Я уважаю решение Колесникова не участвовать в Олимпиаде-2024»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ 6-кратного чемпиона мира на короткой воде Климента Колесникова участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я уважаю решение Колесникова не участвовать в Олимпиаде-2024. Мы прекрасно понимаем, что наших ребят допустили с огромными оговорками, санкциями. Совершенно унизительные условия. Большое количество требований, не имеют к спорту никакого отношения. Конечно, жалко, что мало наших спортсменов мы увидим на Олимпиаде. Если вообще увидим. Потому что-то, что заявил МОК не означает, что наши ребята будут выступать. Нам еще придется пройти большой путь. МОК оставляет за собой право снимать спортсменов даже во время игр. Может произойти такая ситуация: приехал наш спортсмен, показал высокий результат, а они создали прецедент, чтобы снять его. Это может быть с любым. Какой смысл тогда ехать?» — сказал Свищев «СЭ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в олимпийских соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако россияне и белорусы не получат допуск ко всем командным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
Климент Колесников
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