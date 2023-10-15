В ITA заявили о должном тестировании россиян перед Олимпийскими играми в Париже

Глава ITA (Международное агентство по тестированию) Валери Фурнейрон заявила о заключении соглашения со всеми международными федерациями, чтобы обеспечить должное тестирование для российских и белорусских спортсменов перед Олимпиадой-2024, которая пройдет в Париже.

Заявление состоялось на 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия) с 15 по 17 октября.

«ITA заключила контракт со всеми международными федерациями, чтобы оказать помощь, особенно по такому чувствительному вопросу, как возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования», — приводит ТАСС слова Фурнейрон.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Кроме того, организация предложила запретить участие в соревнованиях спортсменам, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.