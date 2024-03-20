В МИД РФ отреагировали на условия доступа россиян для участия в Олимпиаде-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала условия допуска российских атлетов для участия в Олимпиаде-2024.

«Решения МОК являются неправомерными, несправедливыми и неприемлемыми. Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными Международным олимпийским комитетом на российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном, так называемом нейтральном статусе, которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей Родиной, со своей гражданской принадлежностью, со своей историей, культурой, со своим народом», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.