В Министерстве спорта заявили, что Россия пропустит Олимпиаду в большинстве видов спорта

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал о подготовке к возможному участию в Олимпиаде-2024.

«Эти две программы (по участию россиян в Олимпиаде) еще работают, есть несколько планов, сейчас работает план Б. Мы понимаем, что большинство видов мы пропустим, но работаем над оставшимися видами и шансами выступить», — приводит слова Морозова РИА «Новости».

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.