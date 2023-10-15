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Сегодня, 16:02

В МОК не назвали причину отсутствия Исинбаевой и Тарпищева на сессии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Официальный представитель МОК Марк Адамс не стал отвечать на вопрос о причинах отсутствия на сессии комитета двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой и главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

«Оба члена МОК из России попросили извинений за отсутствие на сессии. Я не могу назвать вам причину их отсутствия. Но сессию также пропускают еще несколько членов МОК», — приводит слова Адамса ТАСС.

141-я сессия МОК проходит в Мумбаи (Индия) с 15 по 17 октября.

Ранее сообщалось, что на сессии объявили о решении внести изменения в Олимпийскую хартию.

Источник: ТАСС
Елена Исинбаева
Шамиль Тарпищев
МОК
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