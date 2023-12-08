В МОК объяснили, почему решили допустить россиян до участия в Олимпиаде-2024

Решение МОК допустить спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе обусловлено мнением большинства атлетов во всем мире, сообщает РИА «Новости».

«Мнение большинства спортсменов — не наказывать коллег-атлетов за действия своего правительства», — цитирует заявление МОК РИА «Новости».

Ранее Исполком МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев. Как отмечается в релизе, данный призыв был поддержан Ассоциацией национальных олимпийских комитетов (ANOC) и континентальными ассоциациями НОК.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля до 11 августа 2024 года.