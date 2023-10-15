Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 10:11

В МОК отвергают призывы полного отстранения россиян

Руслан Минаев
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд выступил с критикой стран, которые призывают к полному отстранению российских спортсменов.

«В некоторых случаях продолжаются попытки влияния государств на автономию спорта, некоторые правительства настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией», — цитирует Маклауда ТАСС.

«Доказала непричастность». Почему Россию исключили из МОК, а Исинбаеву — нет?

Источник: ТАСС
МОК
3
Обсудить
Читайте также
Бах прогнозирует, что снежные виды спорта скоро исчезнут. Так ли все плохо на самом деле?
Овечкин поделился мнением о провале «Вашингтона» в прошлом сезоне НХЛ
Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран
Журналист Херш узнал о намерении Израиля «сровнять Газу с землей»
В США связали провал контрнаступления ВСУ с падением рейтинга Байдена
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Вирер о допуске россиян: «Верю, что биатлон должен объединять, а не разъединять»
Исинбаева не принимает участия в сессии МОК в Мумбаи
Тарасова заявила, что олимпийское движение переживает серьезный кризис
Навка: «Российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду даже с условием нейтрального статуса»
Нагорный: «Поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе нельзя расценивать как предательство»
Колосков поддержал заявление УЕФА о работе чиновников из России в организации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бах поблагодарил членов МОК после предложения выдвинуть его на третий срок