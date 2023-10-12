В МОК рассказали, когда будет принято решение о допуске россиян

Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что комитет не ставит временных рамок принятия решения по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«У нас нет временных рамок, решение будет принято в правильное время, ближе к Играм», — цитирует Адамс ТАСС.

Ранее стало известно, что МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.