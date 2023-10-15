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Сегодня, 16:12

В МОК сообщили, что изменение Олимпийской хартии не связано с вопросом допуска россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что изменение Олимпийской хартии не связано с вопросом допуска россиян на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

«Нет, это не так», — цитирует Адамса ТАСС.

Ранее о решении о внесении изменений в Олимпийскую хартию объявили на 141-й сессии МОК, которая проходит в Мумбаи (Индия) с 15 по 17 октября.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Кроме того, организация предложила запретить участие в соревнованиях спортсменам, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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