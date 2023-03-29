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В МОК заявили, что не обсуждали статус Исинбаевой и Позднякова в свете новых рекомендаций

Иван Торопцев
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР
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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что исполком МОК не обсуждал статус члена организации Елены Исинбаевой и президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в свете новых рекомендаций по возвращению российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы не обсуждали этот момент. Что касается вопроса принадлежности спортсменов военным структурам, то, как вы могли видеть в нашем заявлении о рекомендациях, мы предложили федерациям создать независимые комиссии, которые бы рассмотрели вопросы допуска. Что касается упомянутых вами людей, то мы этот вопрос не обсуждали», — приводит ТАСС слова Адамса.

Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, во время спортивной карьеры он представлял ЦСКА и имеет воинское звание подполковник. Исинбаева также представляла ЦСКА, она — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом и имеет звание майор.

Во вторник, 28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17401511
Елена Исинбаева
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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