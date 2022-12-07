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Сегодня, 19:14

В МОК заявили, что президент Франции хочет видеть все страны на Олимпиаде-2024

Иван Шитик
Корреспондент
Эммануэль Макрон.
Фото Reuters
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон поставил условие присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран.

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран должны участвовать в них», — приводит слова Баха РИА Новости.

Вопрос справедливости в отношении допуска российских спортсменов к соревнованиям в разных видах спорта станет одной из тем обсуждения на саммите МОК, который пройдет 9 декабря.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

7 декабря Бах заявил о необходимости продления санкций против российских и белорусских спортсменов.

Летняя Олимпиада пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221207/olimpiada-1837039477.html
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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