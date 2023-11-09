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Сегодня, 18:44

В МОК заявили, что примут решение по участию россиян в Олимпиаде-2024, когда придет время

Руслан Минаев
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Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дуби ответил на вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«МОК примет решение по Играм в Париже, когда придет время», — цитирует Дуби ТАСС со ссылкой на Presse.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.

12 октября МОК временно отстранил Олимпийский комитет России из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Источник: ТАСС
МОК
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