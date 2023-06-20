В МОК заявили, что следят за ситуацией с обысками в оргкомитете Олимпиады в Париже

МОК в курсе прошедших обысков в организационном комитете Олимпийских игр 2024 года в Париже и следит за развитием событий, сообщает ТАСС.

Сегодня, 20 июня, Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями и финансовая бригада судебной полиции Парижа провели обыски в организационном комитете Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Нам известно, что сегодня полиция провела обыск в штаб-квартире Олимпийских игр 2024 года. Мы были проинформированы организаторами о том, что они полностью сотрудничают с властями в этом вопросе», — заявили в МОК.

Сообщается, что обыски проводились в рамках двух предварительных расследований, начатых в 2017 и 2022 годах соответственно по подозрению в незаконном захвате интересов, предвзятости и растрате государственных средств.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.