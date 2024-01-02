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Сегодня, 18:35

В НОК Украины отказались от денег из фонда МОК из-за частичного допуска россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что организация не использует деньги из фонда Международного олимпийского комитета (МОК) из-за частичного допуска российских спортсменов.

«Она [история с фондом] была, когда россияне не были допущены, и к тому времени фонд предоставлял нам средства. Когда они были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. И все меня поддержали», — приводит слова Гутцайта ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены ко всем командным соревнованиям. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
МОК
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