В Олимпии зажгли огонь летних Олимпийских игр-2024

В Древней Олимпии на археологической площадке зажгли огонь летних Олимпийских игр 2024 года.

Согласно традиции, церемония зажжения огня состоялась в древнем храме Геры. Во время нее также прошло представление с участием группы жриц, которые исполняли древний обряд. «Верховной жрицей» выступила актриса Мэри Мина — она обратилась к олимпийским богам и поднесла факел к огню.

Церемония зажжения олимпийского огня. Фото AFP

По информации Le Parisien, олимпийский огонь прибудет в Париж, где пройдет Олимпиада-2024, 8 мая.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.