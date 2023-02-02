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Сегодня, 13:36

В оргкомитете Олимпиады-2024 заявили, что допуск россиян будет зависеть от МОК

Руслан Минаев
Стенд, посвященный Олимпиаде-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
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Оргкомитет Олимпийских игр-2024 примет решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления Международного олимпийского комитета (МОК). В организации добавили, что именно на МОК лежит вопрос участия россиян на Олимпиаде.

«По поводу присутствия российских и белорусских спортсменов на Играх 2024 года в Париже следует напомнить, что квалификационная система определяется международными федерациями, МОК и IPC», — цитирует Reuters представителя оргкомитета.

В оргкомитете отметили, что олимпийское движение должно быть проведено в духе мира, при уважении ценности братства и солидарности.

Ранее новый глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс рассказал, что многие спортсмены в США выражают желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 января президент МОК Томас Бах выступил за возвращение российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
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