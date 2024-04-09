В ВФП отреагировали на желание Ефимовой выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

Пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП) отреагировала на желание Юлии Ефимовой получить нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024. Спортсменка заявила об этом 9 апреля.

«В федерацию никакой информации от Юлии Ефимовой по этому вопросу не поступало», — сообщили в пресс-службе ВФП «РИА Новости».

32-летняя Ефимова 6 раз завоевывала золотые медали чемпионата мира и 7 раз чемпионата Европы. Также она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.