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12 декабря, 17:19

Валуев: «США выступили за участие россиян на Олимпиаде? В целом все это — элементы расторговки»

Мария Гусева
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Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага.

«США выступили за участие россиян на Олимпиаде? Уже выступали. Спортсменов не обманешь, они хотят соревноваться с сильнейшими. А политики могут сохранять хорошую мину при плохой игре, но, так уж и быть, согласившись на просьбы спортивной общественности. А в целом все это — элементы расторговки. МОК давно сливная бочка мирового гегемона», — цитирует Sport24 Валуева.

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Источник: Sport24
Олимпиада
Николай Валуев
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