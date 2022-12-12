Валуев: «США выступили за участие россиян на Олимпиаде? В целом все это — элементы расторговки»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага.

«США выступили за участие россиян на Олимпиаде? Уже выступали. Спортсменов не обманешь, они хотят соревноваться с сильнейшими. А политики могут сохранять хорошую мину при плохой игре, но, так уж и быть, согласившись на просьбы спортивной общественности. А в целом все это — элементы расторговки. МОК давно сливная бочка мирового гегемона», — цитирует Sport24 Валуева.

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.