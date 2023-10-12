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Сегодня, 17:25

Валуев назвал логичным отстранение ОКР: «И черт с этим МОК»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Логично. И прогнозируемо. И черт с этим МОК», — сказал Валуев «СЭ».

Как информирует ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

Николай Валуев
МОК
ОКР
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