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17 марта, 20:08

Валуев прокомментировал заявление Макрона про Россию

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Маркона, который пообещал попросить Россию прекратить огонь на Украине на время Олимпиады в Париже.

«Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат, убивать россиян? Нелепое предложение!» — цитирует Валуева Sport24.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских спортсменов на Игры при соблюдении ряда критериев. При этом Россия не может быть представлена в командных видах спорта.

Источник: Sport24
Олимпиада
Николай Валуев
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