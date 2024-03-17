Валуев прокомментировал заявление Макрона про Россию

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Маркона, который пообещал попросить Россию прекратить огонь на Украине на время Олимпиады в Париже.

«Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат, убивать россиян? Нелепое предложение!» — цитирует Валуева Sport24.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских спортсменов на Игры при соблюдении ряда критериев. При этом Россия не может быть представлена в командных видах спорта.