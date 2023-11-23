Васильев назвал очередной глупостью требование 500 тысяч рублей за нейтральный статус

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что международные федерации берут до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе. Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что Международная федерация спортивного скалолазания требует такую сумму за проверку спортсмена, чтобы впоследствии решить, выдавать ли ему нейтральный статус.

«Кончено, это ненормально. Это обычный беспредел, — сказал Васильев «СЭ». — Международные федерации уже не понимают, что еще невыполнимого придумать, чтобы не допустить российских спортсменов до соревнований. Они пытаются выдумать очередную глупость. Это все попытки дискриминации наших спортсменов и фактически развал международного олимпийского движения».

Также Васильев отметил, что поездка на Олимпиаду-2024 для российских спортсменов может быть небезопасна.

«Эти деньги платить не стоит. Нашим спортсменам там участвовать не надо. Самое главное, кто обеспечит безопасность наших спортсменов? В Париже не могут никак разобраться со своими желтыми жилетами. Теперь их клопы еще одолели. Что они там могут? Ничего. А тут приедут русские. Это будет объект для терроризма. Я не понимаю людей, которые несмотря ни на что хотят поехать на Олимпиаду. Это будет игра в одни ворота. Особенно по субъективным видам спорта. Абсолютно точно мы будем хуже всех. Смысл идти на такие жертвы, стараться преодолевать такие барьеры. Чтобы тебя потом засудили?» — добавил Васильев.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран.