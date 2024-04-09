Васильев считает, что британское правительство пытается усыпить бдительность российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на поддержку правительством Великобритании решения о допуске россиян на Олимпиаду-2024.

«Совершенно очевидно, что готовится какая-то провокация. Таким заявлением министр спорта Великобритании пытается усыпить бдительность наших спортсменов на самих Олимпийских играх, чтобы сделать что-то неприятное для спортсменов. Доверия никакого к ним нет. Верить в такое неожиданное прозрение ни в коем случае нельзя. Пока это не будет иметь массового характера, надо держаться подальше от этого, особенно от таких стран, как Великобритания. Стоит очень осторожно к этому относиться», — сказал Васильев «СЭ».

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.